Gratis-ÖPNV am Ostersamstag in Heidelberg

Heidelberg. Wer nicht ganz auf den Osterhasen setzt und am Wochenende noch schnell ein paar Ostergeschenke kaufen möchte, darf am Samstag, 16. April, auch ohne Ticket in Bus und Bahnen in Heidelberg unterwegs sein. Es ist der vierte und vorerst letzte Gratis-ÖPNV-Samstag im Stadtgebiet. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) legt aber auch Kunden in anderen Kommunen ein schönes Ei ins Nest: Wer am Karfreitag ein VRN Tages-Ticket gekauft hat, kann damit bis einschließlich Ostermontag im gewählten Geltungsbereich fahren. Eine Person darf dabei beliebig viele (Enkel-) Kinder bis 14 Jahren ohne zusätzliche Tickets mitnehmen – oder einen Hund.

RNV und Heidelberger Stadtverwaltung ziehen nach den ersten drei Test-Samstagen eine positive Bilanz: Vor einer Woche stiegen 22 Prozent mehr Fahrgäste zu im Vergleich zum nicht kostenfreien Samstag. Der Gemeinderat hatte im Februar 2022 für das Angebot eines kostenlosen ÖPNV für alle an vier Samstagen im Frühjahr zugestimmt. Der Gemeinderat folgte mit seiner Zustimmung einem Vorschlag von Oberbürgermeister Eckart Würzner, nach Vorbild der Partnerstadt Montpellier in mehreren Stufen einen kostenlosen Nahverkehr einzuführen. In Montpellier geht schon einen Schritt weiter: Hier haben Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren bereits freie Fahrt durch die Stadt.