Grammel folgt nach

Der Heidelberger Kunstverein bekommt eine neue Leitung. Als Nachfolger von Ursula Schöndeling, die der Institution fünf Jahre lang vorstand, soll Søren Grammel Direktor der Einrichtung werden. Nach einer Mitteilung des Vorstands tritt Grammel seine Stelle bereits im März an, sein künstlerisches Programm soll dann ab Juni an den Start gehen.

Zuvor Direktor in Basel

Grammel arbeite seit 20 Jahren kuratorisch an der Schnittstelle von Kunst, Film und Kulturwissenschaften, heißt es in der Mitteilung weiter. Vergangenes Jahr verantwortete er unter anderem eine Ausstellung mit Arbeiten der bekannten Künstlerin Isa Genzken im renommierten K21 in Düsseldorf. Søren Grammel leitete den Grazer Kunstverein und von 2013 bis 2020 das Museum für Gegenwartskunst in Basel. Er lehrt außerdem an der Hochschule der Künste in Zürich. Zu den früheren Leitern des Kunstvereins in Heidelberg zählt auch der heutige Direktor der Mannheimer Kunsthalle, Johan Holten. tog

