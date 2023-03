Gottesdienst wird im ZDF übertragen

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) überträgt am Sonntag, 23. April, einen Gottesdienst aus der Kreuzkirche in Heidelberg-Wieblingen. Der evangelische Gottesdienst steht ganz im Zeichen der Freundschaft. Predigen wird zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr Verena Schlarb, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik mit. Die Pfarrerin wird darüber sprechen, was eine gute Freundschaft ausmacht und wie wichtig Freundinnen und Freunde für Jesu waren.

Der ZDF-Fernsehgottesdienst am 23. April trägt den Titel „Ich bin dein Freund!“. Im Gottesdienst erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten über Freundschaft, Herzenswärme und Verlässlichkeit – und darüber, wie zerbrechlich das Leben ist. Musikalisch gestalten der Posaunenchor unter Leitung von Csaba Asbóth, der Crossover-Chor geleitet von Lars Quincke und die Kinderkantorei mit ihrer Leiterin Maike Moreau den Gottesdienst.

Telefonisches Gesprächsangebot

Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde. Dieses ist unter der Telefonnummer 0700/1414-1010 zu erreichen. red/kpl