Goethe feiert Geburtstag

Heidelberg. Er gehört zu den bekanntesten Dichtern und Denkern der deutschen Literatur. Werke wie „Die Leiden des jungen Werther“ oder „Faust“ sowie das Gedicht „Der Erlkönig“ werden bis heute im Deutschunterricht an Schulen behandelt. Das Schloss Heidelberg widmet dem bekannten Dichter sogar jedes Jahr anlässlich seines Geburtstages eine Sonderführung.

So ist es schon fast Tradition, dass am Sonntag, 28. August, Goethe einen besonderen Platz bei dem Rundgang durch das Schloss und die umliegenden Grünanlagen einnimmt. Der Garten spielt in diesem Jahr sogar eine ganz besondere Rolle. Denn die dort stehende Goethe-Bank feiert ebenfalls Geburtstag – wurde sie doch vor 100 Jahren im Grünen aufgestellt. Die Führung an Goethes Geburtstag führt deshalb nicht nur durch die Räumlichkeiten des Schlosses, sondern auch in den Schlossgarten. Im Rundgang soll vor allem die Frage beantwortet werden, welche Geschichte hinter der Sitzbank, die zugleich auch Kunstwerk ist, steht. Auch der geheimnisvolle Wiedehopf darauf, der „Hudhud“ aus Goethes Versen, ist Teil der Führung. In der Dichtung heißt es unter anderem: „O wie selig ward mir! Im Lande wandl ich, wo Hudhud über den Weg läuft.“ Das Tier wurde in diesem Jahr außerdem als Vogel des Jahres 2022 ausgezeichnet und ist auch deshalb als Teil der Sonderführung von besonderem Interesse.

Anmeldung erforderlich

Das Heidelberger Schloss widmet Goethe eine Sonderführung. © Philipp Rothe

Erwachsene zahlen für die Teilnahme an der Sonderführung anlässlich Goethes Geburtstag neun Euro, zuzüglich des Eintritts für das Schlossticket, das ebenfalls nochmal neun Euro kostet. Ermäßigt kostet das Ticket für Teilnehmer sechs Euro. Für den Eintritt in das Schloss kommen noch 4,50 Euro hinzu. Eine Anmeldung zur Sonderführung beim Service Center des Schlosses ist unter Telefon 06221/65 88 80 oder per Mail an service@schloss-heidelberg.com vorab erforderlich. vs