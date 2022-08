Gleisbaustelle zwischen Mannheim und Heidelberg forderte Planer heraus

Heidelberg. Die Gleisbaustelle zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Heidelberg-Wieblingen hat im Vorfeld allen Beteiligten einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Das bestätigt ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) auf Anfrage dieser Redaktion. Wie berichtet, müssen vor allem Pendler auf der Strecke noch bis Ende September Geduld mitbringen. 12,3 Millionen Euro investiert die Bahn an dieser Stelle in eine Gleiserneuerung.

Betroffen seien gleich zwei Strecken, bestätigte eine Sprecherin der Bahn: Mannheim-Basel und Frankfurt-Heidelberg. Bei der ersten erneuert die Bahn auf einer Länge von 11,2 Kilometern die Gleise. Bei der zweiten ist es ein Abschnitt mit einer Länge von 1,4 Kilometern. Der Baustellenbereich liegt exakt zwischen den Haltepunkten Heidelberg-Wieblingen und Neu-Edingen/Friedrichsfeld Süd.

Für die Erneuerung werden knapp 38 000 Schwellen, 27 Tonnen Schotter und 23 Kilometer Schienen benötigt, nennt die Bahnsprecherin weitere Details. Insgesamt investiert die Bahn rund 12,3 Millionen Euro. Die Arbeiten haben am 5. August begonnen und beeinflussen auch den überregionalen Nahverkehrsfluss, besonders den S-Bahn-Verkehr, der ja in oder aus Richtung Pfalz den Bereich befährt.

Pause für Richtungswechsel

„Aufgrund der Komplexität der Groß-Baumaßnahme zwischen Mannheim und Heidelberg fanden im Vorfeld umfangreiche Abstimmungsrunden zwischen DB Netz, DB Regio, dem SPNV-Aufgabenträger Land Baden-Württemberg (vertreten durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg-NVBW) und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) statt“, gibt VRN-Sprecher Axel Thiemann Einblick in die Vorbereitungen der komplexen Baustelle. „Um eine Komplettsperrung der Achse Mannheim-Heidelberg zu vermeiden, wurde ein Betriebskonzept entwickelt, welches eine Umfahrung über Neu-Edingen/Friedrichsfeld mittels ,Kopfmachen’, also wieder zurück, um dann in die andere Richtung zu fahren, der S-Bahnen vorsieht.“

Diese Maßnahme koste zwar mehr Fahrtzeit, ermögliche allerdings weiterhin einen S-Bahnbetrieb. Eine Ausnahme bildeten die Spät- und Nachtverkehre sowie die Angebote am letzten Wochenende. Zusätzlich zu den während der Baumaßnahme weiterhin verkehrenden S-Bahnen wurde ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Busse vor allem nachts

Der Ersatzverkehr sei so konzipiert, dass es sowohl Expressbusse ohne Zwischenstopp als auch Busse gebe, die alle Stopps auf der Strecke Mannheim-Heidelberg anfahren. „Der VRN geht trotz des Ersatzverkehrs davon aus, dass es zu erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste kommt, da sich unter anderem aufgrund des SEV bzw. der Umfahrung ,Friedrichsfeld’ die Fahrtzeiten zwischen Mannheim und Heidelberg verlängern“, ergänzt der VRN-Sprecher. Die Bahn und Leser dieser Zeitung hatten von „zehn bis 15 Minuten“ gesprochen, die nun länger eingeplant werden müssen.