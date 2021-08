Gleisbau geht auf die Zielgerade

Leimen. Wer hier häufig vorbei muss, hat sich schon beinahe an die Großbaustelle gewöhnt. Doch nun geht die Gleiserneuerung in Leimen auf die Zielgerade. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, beginnt am Montag, 9. August, der Gleisbau der fünften und sechsten Bauphase – es sind die letzten beiden Bauabschnitte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Verkehrsunternehmen ist damit dem selbstgesteckten Zeitplan voraus: Der Beginn der fünften und letzten Bauphase sei ursprünglich für September vorgesehen gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Wegen der guten Entwicklung des Baufortschritts in diesem und dem vergangenen Jahr konnte er vorgezogen werden.

Fertigstellung im Frühjahr

Die Erneuerung des Gleisbogens über die Rathausstraße, die eigentlich Teil der fünften Bauphase war, sei zudem bereits Ende Mai mit der vierten Bauphase erledigt worden. Auch die Kanalbauarbeiten sind in allen Baufeldern mittlerweile abgeschlossen.

Im März 2020 hatten die Arbeiten begonnen. Spätestens im Frühjahr 2022 soll die Straßenbahn dann nach zwei Jahren wieder bis zur Endhaltestelle Leimen Friedhof durchfahren. Ob der Zeitplan vielleicht noch weiter gestrafft wird, hänge nun vor allem von der Witterung ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die finale Bauphase umfasst die die Erneuerung der Gleise rund um das Kurpfalz-Centrum sowie den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Kurpfalz-Centrum. Im August soll zunächst der Abschnitt zwischen Turmgasse und Johannisgasse hergestellt werden. Im September und Oktober folge der Abschnitt bis zur Rathausstraße. Wenn der Gleisbau abgeschlossen ist, werden die restlichen Straßen- und Gehwegflächen erneuert sowie Oberleitung, Signalanlagen und Haltestellentechnik fertiggestellt. miro