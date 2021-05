Gleisarbeiten in den Ferien

Heidelberg. In den Pfingstferien baut die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) an mehreren Stellen in Rohrbach und der Weststadt neue Gleise ein. Bis Ende kommender Woche muss mit Einschränkungen im Verkehrsfluss gerechnet werden, teilt eine Unternehmenssprecherin mit.

Im Bereich der Haltestelle Christuskirche sowie auf Höhe des Weststadt-Kreisels an der Franz-Knauff-Straße werden Gleisbögen getauscht. Das soll bis 4. Juni abgeschlossen sein. Im Heidelberger Süden dauert es voraussichtlich noch etwas länger: Bis 6. Juni wird auf 150 Metern entlang der Karlsruher Straße gearbeitet. Auf drei Baufeldern werden Gleisanlagen samt Unterbau sowie Entwässerungsleitungen erneuert. Außerdem warten Asphaltarbeiten in den angrenzenden Bereichen darauf, erledigt zu werden.

Fahrgäste auf den Linien 23, 24 und 29 müssen in Busse umsteigen: Zwischen der Haltestelle „S-Bahnhof Weststadt/Südstadt“ und Leimen „Kurpfalz-Centrum“ verkehrt ein Bus mit der Liniennummer 23 als Schienenersatzverkehr. Auch der Individualverkehr ist betroffen: Die nördliche Auf- und Ausfahrt auf die B 3 wird in zwei Phasen gesperrt, der Autoverkehr umgeleitet.