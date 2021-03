Heidelberg. Die Uni Heidelberg hat „heiMOVE“ gestartet. Projektleiter Daniel Kraft möchte den Hochschulsport grundlegend reformieren. Der promovierte Sportwissenschaftler spricht über Sport in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Zumba-Kurse im Marstallhof.

Sportwissenschaftler Sport- und Bildungswissenschaftler Daniel Kraft (34) hat in Sportwissenschaft promoviert. Stationen: Forschung und Lehre (Uni Heidelberg), Projektleiter „Digitalisierung in der Trainerbildung“ (Badischer Sportbund), Projekleiter „Heidelberger Talentmanagenent“ (Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg). (Bild: privat)

Herr Kraft, mit dem Projekt hei-MOVE möchte die Uni Heidelberg die „Exzellenz“ in den Hochschulsport tragen. Was bedeutet das?

Daniel Kraft: In den vergangenen Jahren hat man an der Universität erkannt, dass die Strukturen im Hochschulsport nicht mehr zeitgemäß sind. Nur ein relativ geringer Teil der knapp 30 000 Studierenden wird von unserem Angebot erreicht – auch, weil die räumlichen Kapazitäten begrenzt sind. Insofern hat sich die Frage gestellt: Wie kann sich der Hochschulsport organisatorisch und strukturell neu aufstellen, um die Teilnehmerzahl in den nächsten Jahren zu verdoppeln?

Durch ein Zusammenrücken in den Hallen wird es kaum gelingen?

Kraft: Richtig. Deshalb müssen neue Räumlichkeiten erschlossen werden – Indoor wie Outdoor – und Konzepte, wie man ein Sportangebot in den Studienalltag integrieren kann.

Sport im Studienalltag – wie kann man sich das genau vorstellen?

Kraft: Auch wenn es in der Altstadt wenig verfügbare Freiräume gibt, so haben doch viele Institute Grünflächen, die sich für Sportangebote eignen. Meine Idee ist, den Hochschulsport auf diese universitären Freiflächen zu tragen – ähnlich dem Konzept des „Sport im Park“ in Mannheim. Im Sommer könnten im Barockgarten oder im Marstallhof Bewegungs- und Sportangebote in Kleingruppen platziert werden.

Sind da nicht Konflikte mit den Anwohnern oder Lehrveranstaltungen programmiert?

Kraft: Das Thema „Lautstärke“ nehmen wir natürlich sehr ernst. Klar ist: Es wird vor den Instituten kein Zumba-Kurs oder Ghetto-Workout stattfinden. Aber es gibt sicherlich auch mehr Möglichkeiten, als nur Meditationskurse anzubieten.

Zum Beispiel?

Kraft: Wir möchten verstärkt neue Trendsportarten aus dem sogenannten informellen Sport in den Hochschulsport integrieren. Spike-Ball, Parcours, Slackline, Wikinger-Schach – Spielformen, die man flexibel in den Studienalltag integrieren kann. Dazu gehört auch, dass wir unsere Angebote flexibler gestalten müssen, damit Studierende sich nicht zu Semesterbeginn auf einen Kurs festlegen und diesen dann zwölf Wochen besuchen müssen.

Ein Sportangebot steht und fällt mit der Kompetenz der Trainer. Wie stellt die Uni die Qualität im Bereich „Übungsleiter“ sicher?

Kraft: Es wird ein Qualitätssystem geben, das sowohl die Rekrutierung als auch die Qualifizierung von Übungsleitern umfasst. Momentan ist es noch so, dass der Hochschulsport auf Vereinstrainer oder Sportstudierende zurückgreift, die dann ihr Standardprogramm abbilden. Unter dem Strich bedeutet das, dass der Hochschulsport derzeit die gleichen Angebote hat wie Vereinssport. Das möchten wir ändern. Dafür brauchen wir ein eigenes Qualitätsmanagement – und dazu gehört auch, dass die Vergütung der Übungsleiter sich stärker an den Anforderungen des Jobs orientiert.

Wie geht der Hochschulsport aktuell mit den Herausforderungen der Pandemie um?

Kraft: Wir möchten die Studierenden und Mitarbeiter der Uni natürlich auch in Zeiten der Kontaktbeschränkung erreichen – vor allem durch digitale Angebote. Mit dem MOVEmaker haben wir als erster Hochschulstandort in Deutschland ein rein auditives Workout zur Verfügung gestellt. Da gibt es jeweils 20 Minuten lang das Training direkt auf die Ohren – ohne ständiges Schauen auf das Display oder Verbrauch des Datenvolumens.