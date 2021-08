GGH schließt positives Geschäftsjahr ab

Die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH) hat ihren Wohnungsbestand im vergangenen Jahr um 139 erhöht. Insgesamt hat die städtische Wohnungsbau- und Vermietungsgesellschaft nun 7323 Wohnungen im Bestand. Das geht aus dem gerade veröffentlichten Geschäftsbericht 2020 hervor.

Mit ihrem Tochterunternehmen Bau- und Servicegesellschaft mbH (BSG) geht die GGH weiter auf Wachstumskurs. Die Bilanzsumme des Konzerns stieg im zurückliegenden Jahr auf rund 680 Millionen Euro an, heißt es im Bericht. Das Anlagevermögen belief sich auf 563 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt 8,1 Millionen Euro. Das Eigenkapital wuchs um rund zehn Millionen auf 111 Millionen Euro, da der Bilanzgewinn im Unternehmen verblieb.

Seit 2007 verpflichtet sich die Gesellschaft freiwillig auf eine Selbstbindung. Die durchschnittliche Kaltmiete lag bei 6,82 Euro. 82 Prozent aller Wohnungen werden mit einem Quadratmeterpreis unter acht Euro vermietet. Die GGH biete „als größte Vermieterin in der Stadt auch in Krisenzeiten gesicherte Wohnverhältnisse“, sagt Geschäftsführer Peter Bresinski.

64 Millionen Euro wurden in Neubauten investiert – nicht nur in Wohnungen, sondern auch in Infrastrukturprojekte wie den „SNP dome“. Fertiggestellt wurde das Höllenstein-Quartier: Heute leben dort mit 900 Personen mehr als zweieinhalb Mal so viele wie zuvor in den Altbauten. 212 schwellenfreie Wohnungen entstanden hier. miro

