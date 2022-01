Gezielt falsche Infos

Heidelberg. Nach den Schüssen in einem Heidelberger Hörsaal am Montag, durch die eine 23-Jährige getötet und drei weitere Studierende verletzt wurden, sichert die Polizei auch gezielt Falschnachrichten, die in sozialen Netzwerken gestreut wurden. Es werde geprüft, inwieweit die Verfasser strafrechtlich belangt werden könnten. Die Falschnachrichten präsentierten – während die Einsatzkräfte noch den Tatort sicherten – vermeintliche Tatverdächtige. Die Stadt Heidelberg hat im Rathaus in der Altstadt ein Kondolenzbuch ausgelegt. Eine Trauerfeier plant die Uni für Montag. Der 18-jährige Täter, gebürtiger Berliner, lebte als Student zuletzt in der Mannheimer Schwetzingerstadt. miro/lia

