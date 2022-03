Gewichtheber wollen Sportfreunden helfen

Leimen. Sie wollen „gemeinsam ein Zeichen für die Ukrainischen Sportfreunde setzen“, sagt Präsident Karsten Schüßler. Daher hat der in Leimen ansässige Baden-Württembergische Gewichtheberverband unter dem Motto „Heber in Not“ zusammen mit dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber eine Aktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gestartet.

„Berichte erschütternd“

„Unvorstellbare Bilder und Nachrichten, wo Frauen und Kinder direkt vor unserer Haustüre, nicht mal eine Flugstunde von uns entfernt, auf der Flucht“ seien, haben die Sportler dazu motiviert, so Schüßler.

Sein Vizepräsident Finanzen, Jürgen Braun, stehe seit Tagen schon in ständigem Kontakt und Austausch mit der Führung des Gewichtheberverbands der Ukraine. „Auch unsere ukrainischen Sportfreunde sind von den aktuellen Geschehnissen stark betroffen. Die Berichte und Fotos sind erschütternd“, so Braun. Daher könne und wolle man die Sportfreunde nicht alleine ihrem Schicksal überlassen. „Hilfe sowie unsere Solidarität für die betroffenen Sportler mit ihren Familien und die betroffenen Vereine ist das Gebot der Stunde“, so Schüßler.

Der Gewichtheberverband hat eigens ein Spendenkonto „Heber in Not“ (Volksbank Kurpfalz, IBAN: DE45 6709 2300 0034 0324 24) sowie eine Internetseite (bw-hilfe-ukraine.de) eingerichtet. Wer kurzfristig bereit sei, flüchtende Frauen und Kinder aufzunehmen und freie Wohnungen oder Zimmer zur Verfügung stellen, solle sich über die E-Mail Hilfsaktion@jb-steuerberatung.de bei Vizepräsident Braun melden. Auch wer am ehrenamtlichen Hilfsprogramm mitarbeiten wolle, könne sich dort melden. pwr