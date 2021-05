Gewerkschafts-Kundgebung auf Marktplatz

Heidelberg. Kämpferisch und coronakonform will der Deutsche Gewerkschaftsbund Heidelberg Rhein-Neckar den Tag der Arbeit am Samstag, 1. Mai, feiern. Den Angaben zufolge ist um 11 Uhr eine etwa einstündige Kundgebung auf dem Heidelberger Marktplatz geplant: mit Abstand und Hygienekonzepten. Die Hauptrede wird Andreas Schackert der ver.di Landesfachbereichsleiter für Verkehr halten. Die Hauptkundgebung aus Reutlingen wird per Videostream übertragen.

