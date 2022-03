Gewagtes Überholmanöver - Radfahrerin beinahe von Fahrzeug erfasst

Heidelberg. Durch ein gewagtes Überholmanöver ist eine Radfahrerin in Heidelberg am Sonntagvormittag fast von einem Fahrzeug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 40-jähriger Radfahrer auf einem Radweg parallel zur Speyerer Straße hinter einer 58-jährigen Radfahrerin. Auf Höhe einer Engstelle soll er sie über einen Grünstreifen versucht haben zu überholen. Die 58-Jährige erschrak und stieß durch den fehlenden Sicherheitsabstand mit ihm zusammen. Dadurch stürzte sie auf die Fahrbahn und wurde beinahe von einem in die gleiche Richtung fahrenden Wagen erfasst. Durch das schnelle Reaktionsvermögen des Autofahrers konnte schlimmeres verhindert werden.

Die 58-Jährige erlitt mehrere Frakturen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.