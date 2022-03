Getsafe knackt 300 000-Kunden-Marke

Heidelberg. Der digitale Versicherer Getsafe aus Heidelberg hat nach eigenen Angaben die Marke von 300.000 Kunden geknackt - und will als Nächstes nach Frankreich, Italien und Österreich expandieren. „Damit setzen wir unsere Internationalisierungsstrategie konsequent um“, sagte Geschäftsführer Christian Wiens (kleines Bild) laut Mitteilung. Entsprechende Lizenzen für die Märkte seien bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) beantragt worden. Bislang ist Getsafe außerhalb Deutschlands einzig in Großbritannien aktiv - dort soll im April eine Wohngebäudeversicherung auf den Markt gebracht werden. In Deutschland hat Getsafe Anfang des Jahres den lange geplanten Schritt in die Lebensversicherung getan. Gemeinsam mit Partnern bietet das Unternehmen Produkte zur Arbeitskraftabsicherung an und will das Angebot im Laufe des Jahres um Policen in der Kranken- und Altersvorsorge ergänzen.

Neoversicherer wie Getsafe wollen den klassischen Versicherungsmarkt aufmischen. Damit niemand mehr Ordner mit zig Papierunterlagen braucht, setzt das Unternehmen auf komplett digitale Lösungen. So sollen Kundinnen und Kunden den Status ihrer Schadenmeldung in Echtzeit verfolgen und ihre Versicherungsdokumente in der App jederzeit anzeigen, herunterladen oder mit Mitversicherten teilen können. Nach Angaben von Getsafe sind mehr als 90 Prozent der Interaktionen automatisiert.

„Digital-affine Zielgruppen sind es gewohnt, alles per Smartphone zu erledigen, das schließt auch alle Finanz- und Vorsorgethemen ein“, erklärte Wiens. Getsafe richtet sich vor allem an Menschen zwischen 20 und 35 Jahren. Das Versicherungsgeschäft ist sehr langfristig, da Kunden ihre Verträge in der Regel viele Jahre, gar Jahrzehnte halten. Getsafe will mit der jungen Zielgruppe wachsen. Der Versicherer hat in Heidelberg sowie in Niederlassungen in Berlin und London insgesamt 170 Beschäftigte. jung (Bild: Getsafe)