Genetikerin weltweit gefragt

Heidelberg. Es dürfen nur zehn Personen parallel diese hohe Auszeichnung – die Richard-Benz-Medaille – tragen. Ab kommenden Mittwoch gehört die britische Genetikerin und Generaldirektorin des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg dazu: Die 57-Jährige erhält diese Anerkennung für ihre Verdienste um die Stadt als Wissenschaftsstandort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Edith Heard erhält die Richard-Benz-Medaille. © Kinga Lubowiecka/EMBL

Aktuell gibt es laut Mitteilung aus dem Rathaus sechs Träger der Benz-Medaille: Musiker Frederik Hahn alias Torch (2021), die Künstler Klaus Staeck (2018) und Werner Schaub (2016), die langjährige Zimmertheater-Intendantin Ute Richter (2013), Mäzen und MLP-Gründer Manfred Lautenschläger (2009) sowie Schriftsteller Michael Buselmeier (2003.) Heard sei „als herausragende Naturwissenschaftlerin ein Vorbild für viele junge, wissenschaftlich Interessierte“, begründet die Stadt die Entscheidung.

Die Generaldirektorin des EMBL in Heidelberg habe unter anderem mit ihren Forschungsergebnissen zur Chromosomenforschung besondere Verdienste erworben.

Für ihre Arbeit hat die 57-jährige Heard etliche hochrangige Preise verliehen bekommen. Darüber hinaus wurde sie in verschiedene Fachgremien berufen: Seit 2020 ist sie Senatsmitglied der Max-Planck-Gesellschaft, seit 2021 gehört sie dem Science Council (Wissenschaftsbeirat) der Weltgesundheitsorganisation WHO an.

Die Richard-Benz-Medaille erinnert an den 1966 verstorbenen Germanisten und Kulturhistoriker, der Ehrenbürger der Stadt war. Zu den inzwischen verstorbenen Preisträgern zählen Hilde Domin, Elsbeth Janda und Max Berk. miro