Heidelberg. Ein 84 Jahre alter Mann ist am Dienstagmittag am Hauptbahnhof Heidelberg angegriffen worden. Ein 34-Jähriger bettelte um eine Geldspende und schlug dem Mann unvermittelt in den Bauch, als er nicht darauf einging, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass sich der 34-Jährige trotz bestehendem Hausverbot im Hauptbahnhof aufhielt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1