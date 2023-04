Geldautomat manipuliert

Einem aufmerksamen Servicetechniker ist es zu verdanken, dass ein manipulierter Geldautomat in der Scheffelstraße in Eppelheim schnell entdeckt wurde. Der Techniker informierte sofort die Polizei. Deren Ermittlungen ergaben, dass noch unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 11.30 und 15 Uhr eine Apparatur am Geldautomat installiert hatten, die Kartendaten und PIN der Nutzer ausspäht. Die Polizei entfernte die „Skimming“-Vorrichtung und wertet jetzt Spuren an dem Gerät aus. Ob Kunden durch die Manipulation geschädigt wurden, wird derzeit noch geprüft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 06221/3 41 80 entgegen. Dort können sich auch Geschädigte melden. Die Polizei rät, Automaten vor der Benutzung immer auf Manipulationen zu überprüfen und bei Bedarf die Bank oder die Polizei zu verständigen. pol/sko