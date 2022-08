Geldautomat in Therme gesprengt

Sinsheim. Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Sinsheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, gab es einen Großeinsatz am Tatort in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Die Täter sind mit einem Auto geflohen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens zwei Täter nach der Sprengung in einem dunklen Audi RS6 in Richtung A6 und von dort in Richtung Mannheim geflohen sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren Fahndungskräfte der Polizeipräsidien Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigshafen und Südhessen eingebunden sowie die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die die Spurensicherung am Tatort durchführte.

Die Sprengung zerstörte den Automaten völlig und verursachte einen Schaden von rund 30 000 Euro. Über die gestohlene Geldsumme liegen noch keine Infos vor. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in den Tagen zuvor Verdächtiges beobachtet haben oder nach Besitzern von leerstehenden Gebäuden, die als Verstecke in Frage kommen könnten. Hinweise richten diese an Telefon 0621/174 44 44 oder 07261/69 00. red