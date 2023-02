Gehweg soll frei bleiben

Das Problem der oft ordnungswidrig zugeparkten Gehwege will die Stadtverwaltung Heidelberg mit einem neuen Projekt angehen. Das Vorhaben mit dem Titel „Freie Gehwege“ soll im Frühsommer starten. Zunächst sind Sofortmaßnahmen in fünf Straßen vorgesehen. Dabei gehe es vor allem um den Schutz der Kinder auf Schulwegen, so die Stadt. Wenn Gehwege zugeparkt sind, müssen Fußgänger immer wieder auf die Fahrbahn ausweichen. Besonders gefährdet sind aber nicht nur Kinder, sondern auch Eltern mit Kinderwagen, Senioren mit Rollator und Menschen mit Behinderungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sofortmaßnahmen plant die Stadt in der Bachstraße (Handschuhsheim), Kriegsstraße (Handschuhsheim), Turnerstraße (Rohrbach/Südstadt), Danziger Straße ( Kirchheim) und in der Schäfergasse (Kirchheim). Die Straßen sind laut Verwaltung auf Basis einer Analyse zum Gehwegparken und aufgrund der Ergebnisse des Sicherheitsaudits für Schulwege ausgewählt worden.

Schilder und Markierungen

Die Maßnahmen sind je nach Gegebenheit unterschiedlich. Dazu zählen neue Schilder, Piktogramme, Bodenmarkierungen und die Installation neuer Fahrradabstellanlagen. Bezirksbeiräte und Bürger sollen in den nächsten Wochen informiert werden. Im Verlauf des Jahres will die Verwaltung ein gesamtstädtisches Konzept erstellen, mit dem Ziel, in ganz Heidelberg freie Gehwege zu schaffen. ott