Gegenstände von Brücke in Heidelberg auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Heidelberg. Zwei Personen haben von der Brücke Wieblinger Weg in Heidelberg bislang unbekannte Gegenstände auf die B37 geworfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der B37 von Ladenburg in Richtung Heidelberg unterwegs.

Kurz bevor er die Brücke passierte, bemerkte der 41-Jährige die beiden Unbekannten auf der Brücke. Einer der beiden Männer trug eine weiße Oberbekleidung mit Kapuze. Dann hörte der geschädigte Autofahrer zwei Knallgeräusche. Als er kurz darauf sein Auto untersuchte, bemerkte er auf dem Dach und der Motorhaube zwei Dellen.

Was genau den Schaden verursachte, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich, beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.