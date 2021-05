„Gegen das Vergessen“ bis Freitag zu sehen

Heidelberg. Starke Windböen waren die Ursache dafür, dass einige Porträts vorübergehend abgebaut werden mussten. Doch nun stehen die Fotografien von Luigi Toscano (Bild), der auch UNESCO-Botschafter „Artists for Peace“ ist, wieder auf dem Heidelberger Universitätsplatz in der Altstadt. Die Ausstellung „Gegen das Vergessen“ vom Kulturhaus Karlstorbahnhof zeigt jederzeit frei zugänglich und kostenlos 100 Überlebende des Holocaust. Knapp 400 NS-Überlebende hat Toscano in den vergangenen fünf Jahren für sein Projekt getroffen. Noch bis Freitag, 14. Mai, kann man die unter anderem bereits in Mannheim, Kiew, New York und Paris gezeigten Porträts besuchen: Die Ausstellungszeit ist um eine Woche verlängert worden. Mehr als eine Millionen Menschen haben sie bereits weltweit gesehen. miro

