„Gegen das Vergessen“: Ausstellung von Luigi Toscano eröffnet

Heidelberg.. Nach 18 Stationen auf der ganzen Welt - darunter unter anderem Paris, Wien, New York und Berlin - ist die Ausstellung “Gegen das Vergessen” des Mannheimer Fotografen Luigi Toscano ab heute in Heidelberg zu sehen. Sie zeigt großformatige Porträts von Überlebenden der NS-Verfolgung. Um 18 Uhr wird sie am Freitag auf dem Heidelberger Universitätsplatz offiziell eröffnet. Dabei sprechen neben Oberbürgermeister Eckart Würzner auch Sonja Warshawsky, Protagonistin des Projekts, und Luigi Toscano selbst. Bis 7. Mai sollen die Porträts in Heidelberg zu sehen sein. Den Auftakt machte die Wanderausstellung im Jahr 2015 in Mannheim. dms/red

