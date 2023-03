Geflügelpest bei Möwen

Die Geflügelpest ist jetzt auch bei zwei Möwen in Heidelberg nachgewiesen worden. Bei zwei Anfang vergangener Woche am Neckar verendeten Tieren ist nach einer Untersuchung durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt der Geflügelpest-Erreger vom Subtyp HPAI H5N1 festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat den Befund bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veterinärbehörde der Stadt hat sich umgehend bezüglich der erforderlichen Maßnahmen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, dem baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart sowie dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe verständigt.

Stallpflicht ab Donnerstag

Die Veterinärbehörde wird an diesem Donnerstag eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, die ab Donnerstag, 9. März, Stallpflicht für Geflügelhaltungen anordnet, um eine Virenübertragung durch vorbeiziehende Wildvögel zu vermeiden. Eine Übertragung auf den Menschen ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch sehr selten.

Mehr zum Thema Vogelgrippe Geflügelpest in Heidelberg nachgewiesen - Aufstallungspflicht ab 9. März Mehr erfahren Tiere Vogelgrippe breitet sich aus: Stallpflicht im Rhein-Neckar-Kreis Mehr erfahren

Wenn Bürger tote Wasser- oder Greifvögel im öffentlichen Raum finden, sollten diese auf keinen Fall berührt werden. Wer einen toten Vogel findet, wendet sich bitte an das jeweils zuständige Veterinäramt. In Heidelberg ist es per E-Mail unter veterinaeramt@heidelberg.de zu erreichen. red