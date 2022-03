Gefährliche Körperverletzung in Heidelberger Altstadt

Heidelberg. In der Heidelberger Altstadt kam es am Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilte, wurde vor Ort in der Unteren Straße nur noch eine Zeugin angetroffen. Nach ihren Angaben schlug ein bislang unbekannter Täter einem 21-Jährigen ins Gesicht und trat ihm mehrfach gegen den Kopf, als er zu Boden ging. Dort sei er regungslos am Boden liegen geblieben. Täter und Opfer hätten sich dann in Richtung Universitätsplatz entfernt.

In Folge der Fahndungsmaßnahmen konnte das Opfer in der Altstadt angetroffen und zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der junge Mann konnte sich an nichts mehr erinnern und keine Angaben zu dem Vorfall abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221. 99-1700 zu melden.