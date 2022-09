Gedenkveranstaltung und zugleich Mahnwache

Heidelberg. Mit Blumen, Kerzen und Flaggen haben am Montagabend rund 100 Menschen am Römerbad in Heidelberg Abschied von Malte genommen. Der 25-Jährige war am Rande des Christopher Street Day in Münster vor knapp einer Woche so heftig attackiert worden, dass er am Freitag seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. In vielen deutschen Städten fanden Gedenkveranstaltungen statt. Auch in Heidelberg habe die Nachricht alle, nicht nur die queere Community, erschüttert, hieß es von den Organisatoren der Mahnwache gegen Trans- und Queerfeindlichkeit. „Wir sind alle traurig und fassungslos“, so Anna Roth von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität Heidelberg. „Trans- und queerfeindliche Angriffe wie der in Münster sind in Deutschland leider kein Einzelfall.“ her

