Gedenkveranstaltung für Widerstandskämpfer in Heidelberg

Heidelberg. Eine Veranstaltung zum Gedenken am Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfer findet am Dienstag um 13.45 Uhr in Heidelberg statt. Der DGB Heidelberg/Rhein-Neckar lädt zusammen mit der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes - Bund der Antifaschist*innen zum Gedenken ein.

Von dem Krematorium auf dem Bergfriedhof wird um 14 Uhr gemeinsam zum Mahnmal gegangen. Mit Redebeiträgen und musikalischer Umrahmung wird an die ermordeten Antifaschisten und an alle anderen Menschen erinnert, die von den Nazis verfolgt wurden.

An dem 1950 eingeweihten Mahnmal ruhen 27 hingerichtete Antifaschisten. Darunter zehn Mitglieder der Vorbote-Gruppe um Georg Lechleiter aus Mannheim und Heidelberg, die 1942 und 1943 von den Nazis in Stuttgart ermordet wurden. Ebenso liegen hier der Heidelberger Antifaschist Heinrich Fehrentz und weitere Aktivisten aus Süddeutschland, aber auch Widerstandskämpfer aus dem Elsass und der Tschechischen Republik.