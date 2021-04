Heidelberg. Ein handschriftlicher Brief des früheren Reichspräsidenten Friedrich Ebert (1871-1925) an einen Jugendfreund ist in Heidelberg zu sehen. Die Leihgabe des aus Privatbesitz stammenden Schriftstücks werde fünf Jahre lang im Ebert-Haus ausgestellt, teilte die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte am Mittwoch in Heidelberg mit. Den Angaben zufolge sind nur ganz wenige Originaldokumente Eberts überliefert.

Glückwunsch von Landwirt

Ebert habe den Brief am 14. Februar 1919 verfasst, drei Tage nach seiner Wahl zum Reichspräsidenten. Dem als Reichsdienstsache gesandten Schreiben sei ein Glückwunschschreiben des Landwirts Wilhelm Wagner vorausgegangen, das allerdings nicht erhalten ist. Ebert bedankte sich darin bei seinem alten Freund und schloss mit den Worten „In aller Freundschaft Dein treuer F. Ebert“.

Die Gedenkstätte erinnert in diesem Jahr an den 150. Geburtstag des Sozialdemokraten, der am 4. Februar 1871 in Heidelberg geboren wurde. Er wurde kurz nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs im Februar 1919 zum ersten Reichspräsidenten gewählt. Am 28. Februar 1925 starb er mit 54 Jahren.