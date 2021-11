Gedenkfeier zu Erinnerung an Reichspogromnacht

Heidelberg. Zum 83. Mal jährt sich 2021 das schreckliche Geschehen der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als die Nationalsozialisten in der sogenannten Reichspogromnacht auch in Heidelberg zahlreiche Häuser, Geschäfte und Einrichtungen von Heidelbergerinnen und Heidelbergern jüdischen Glaubens plünderten, zerstörten und auf grausame Weise das Leben der jüdischen Gemeinde beendeten.

Der Stadt Heidelberg ist es eigenen Angaben zufolge ein wichtiges Anliegen, die Erinnerung an die jüdischen Bürgerinnen und Bürger, denen grausames Unrecht geschah, aufrecht zu erhalten. Aus diesem Anlass lädt die Stadt gemeinsam mit der Jüdischen Kultusgemeinde und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit herzlich zu einer öffentlichen Gedenkfeier am Dienstag, 9. November 2021, um 18 Uhr auf dem Synagogenplatz in der Altstadt ein. Bei der Gedenkstunde wird neben Oberbürgermeister Eckart Würzner auch ein Vertreter der Jüdischen Kultusgemeinde eine Ansprache halten. Studierende der Hochschule für jüdische Studien verlesen die Namen der ermordeten und deportierten jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Heidelberg.