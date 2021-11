Gedenken auf Bergfriedhof

Heidelberg. Auf dem Bergfriedhof haben Vertreter von Gewerkschaften, VVN, Parteien und Antifa der von den Nationalsozialisten ermordeten Widerstandskämpfer und Zwangsarbeiter gedacht. Eingeladen hatten an Allerheiligen die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Heidelberg (VVN-BdA) in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Silke Makowski, Vorstandsmitglied der VVN-BdA, mahnte, dass das Gedenken immer mehr Angriffen von rechts ausgesetzt sei: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die von den Nazis begangenen Verbrechen verharmlost werden.“ the ( Bild: Philipp Rothe)

