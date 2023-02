Gedenken an Attentate

Mit Veranstaltungen und einer Plakataktion wird in Heidelberg an die rechtsterroristischen Attentate von Halle und Hanau 2019 und 2020 erinnert. Unter dem Titel „Drei Jahre und ein paar Tage“ ruft ein Zusammenschluss von Akteurinnen und Akteuren zum Gedenken auf. Mit Aktionen in der ganzen Stadt soll auf Rassismus aufmerksam gemacht und Handlungsmöglichkeiten diskutiert werden.

So findet am Samstag, 18. Februar, ab 16 Uhr im Zwinger 1 ein Schreibworkshop statt, in dem Menschen mit Rassismuserfahrungen und jüdische Menschen dazu eingeladen sind, ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Interessierte melden sich zum Workshop „zwinger x drei jahre und ein paar tage“ an unter zwinger-x@theater.heidelberg.de.

Am Samstag, 25. Februar, folgt ab 19 Uhr im Karlstorbahnhof die Podiumsdiskussion „Heimat, Zugehörigkeit und ihre Grenzen“. Mit einer Plakataktion wollen die Künstlerinnen Saliha Soylu, Erma Franca und Sherin Fernandez zudem die Erinnerung an die Opfer von Hanau in den öffentlichen Raum holen – und so Aufmerksamkeit für Rassismus als Alltagsphänomen schaffen. her