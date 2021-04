Geburtstag gefeiert

Heidelberg. Die Polizei hat eine rauschende „Corona-Party“ in Heidelberg aufgelöst. Wie die Behörden mitteilten, hatte alles am frühen Mittwochmorgen mit einer Anzeige wegen Ruhestörung begonnen. Nun werde gegen vier Männer und drei Frauen zwischen 16 und 26 Jahren ermittelt, weil sie gegen die Coronaverordnung verstoßen haben sollen.

Kurz nach ein Uhr morgens sei das Revier Mitte über Lärm aus einer Wohnung in der Bergheimer Straße informiert worden. Vor Ort wurden die Beamten von lautem Gelächter und drei junge Damen mit Alkoholika in den Händen begrüßt. In der Wohnung entdeckten die Polizisten vier Männer, die einen 20. Geburtstag feierten. „Auf den Tischen stand eine Vielzahl alkoholischer Getränke und die Luft war Marihuana geschwängert“, so die Polizei. Neben Ärger wegen der Corona-Party muss sich der 26-Jährige auf eine Strafanzeige einstellen, da bei ihm mehrere Päckchen Marihuana und 24 Ecstasy-Tabletten entdeckt wurden. sin