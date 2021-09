„Gebäude zu groß“

Heidelberg. Die Bürgerinitiative Bebauungsplan Bremeneck (BIBB) weist entschieden Vorwürfe des Antiziganismus (Vorurteile gegen Sinti und Roma) zurück. Wie die Initiative, die sich beim Bekanntwerden der Neubaupläne des Dokumentationszentrums der Sinti und Roma in der Heidelberger Altstadt gegründet hat, mitteilte, werde es ausdrücklich begrüßt, dass das Dokumentationszentrum in Heidelberg angesiedelt ist. Die Initiative störe sich ausschließlich am Volumen des Neubaus: Das Gebäude wäre an dieser Stelle schlichtweg zu groß, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die geplante Neubebauung des Bremenecks fügt sich weder stadtbildverträglich entsprechend der Gesamtanlagenschutzsatzung noch umweltverträglich entsprechend den Klimaschutzzielen der Stadt Heidelberg in die Altstadt ein“, so die BIBB. Die Initiatoren hoffen daher, dass der Entwurf noch einmal deutlich überarbeitet wird – mit einem stark reduzierten Volumen. An alle Gemeinderatsfraktionen ging zudem die ausführlich begründete Bitte, den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan noch einmal zu überdenken. her