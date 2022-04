Gartenhaus gerät in Brand - Ursache bislang unklar

Heidelberg. Ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage im Leimer Weg in Heidelberg hat am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Autofahrer gegen 4 Uhr die Einsatzkräfte aufgrund von starker Rauchentwicklung alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort stand bereits ein rund 15 mal 15 Meter großes Gartenhaus in Flammen. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen werden gebten, sich unter der Rufnummer bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1