Garage in Heidelberger Altstadt in Vollbrand nach Brandlegung

Heidelberg. Eine Garage ist in der Heidelberger Altstadt am Dienstagabend durch vorsätzliche Brandlegung in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Heidelberger Neue Schloßstraße gegen 20 Uhr der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde eine bereits in Vollbrand stehende Garage festgestellt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg könnte das Feuer schnell löschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Garage in Heidelberger Altstadt in Vollbrand 6 Bilder Mehr erfahren

Noch während der Maßnahmen am Tatort, konnte ein 69-Jähriger aus Heidelberg als Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach der Festnahme griff der Tatverdächtige die Polizeibeamten mit Fäusten und Tritten an. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte er jedoch überwältigt werden. Der Sachschaden der Garage wird auf 3.000 EUR geschätzt. Der 69-Jährige muss sich wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.