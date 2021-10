Heidelberg. Eine Garage ist in der Heidelberger Altstadt in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Polizei waren noch keine Informationen zur Brandursache bekannt. Gegen 20.00 Uhr wurde der Polizei der Brand in der Neue Schloßstraße in Heidelberg gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde eine bereits in Vollbrand stehende Garage festgestellt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg nahm die Löscharbeiten auf.