Gästeführer starten

Heidelberg. Mit dem Cabriobus durch Heidelberg fahren oder sich von einem Gästeführer die Geschichte der Stadt bei einem Rundgang erklären lassen: Ab 1. Juni ist das laut Mitteilung der Heidelberg Marketing GmbH wieder möglich. Auch die Tourist Informationen haben wieder geöffnet.

Heiliggeistkirche, Jesuitenviertel, Deutschlands älteste Universität oder die Alte Brücke auf unterhaltsame Weise, gespickt mit Anekdoten: Der tägliche Altstadtrundgang beginnt um 10.30 Uhr auf Deutsch, zusätzlich freitags um 18 Uhr und samstags um 14.30 Uhr. Donnerstags bis samstags wird die Führung um 10.30 Uhr auch auf Englisch angeboten. Treffpunkt ist jeweils vor dem Eingang zur Tourist Information am Neckarmünzplatz (Dauer: 1,5 Stunden, Preis neun Euro). Die Rundfahrt mit dem Cabriobus startet täglich zwischen 10 und 17 Uhr jeweils zur halben und vollen Stunde an der Info-Tafel am Karlsplatz.

Getestet, geimpft oder genesen – alles mit Nachweis – sind auch bei der Teilnahme an den Stadtführungen genauso Pflicht wie ein Mund-Nasen-Schutz (medizinische Maske). Stadtrundfahrt und Universitätsführung sollen ab 1. Juli wieder starten. miro