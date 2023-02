Gänsekot ärgert Bürger

Heidelberg. Mannheim, Heidelberg und Ladenburg haben – wie viele andere Flussanrainer – ein tierisches Problem: Gänsekot in größeren Mengen auf den Neckarwiesen. Besonders laut wird der Unmut der Erholungssuchenden im Frühjahr.

Doch es gibt keine einfache Lösung des Problems, erklären Experten bei einem Ortstermin in Heidelberg. Dort ist die Freizeitwiese gerade mit einem Spezialsauger gereinigt worden. Ein Bündel an Maßnahmen soll die Gänsepopulation in Schranken halten. Demnächst kommen zudem Drohnen zum Einsatz, mit denen Gelege in schwer zugänglichen Naturbereichen gefunden werden sollen, um die Zahl der Küken klein zu halten. miro