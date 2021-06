Fußgängerin wird von Straßenbahn erfasst und verletzt

Heidelberg. Eine Fußgängerin ist am Mittwochmittag von einer Straßenbahn in Heidelberg erfasst worden. Dabei erlitt die Frau nach Angaben der Polizei eine Kopfverletzung. Der Unfall hatte sich gegen 12.15 Uhr am Haltepunkt „Seegarten“ ereignet, als die Fußgängerin die Gleise überqueren wollte. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in eine Klinik gebracht.

Ein Sachschaden blieb bei dem Unfall aus. Der Bereich Kurfürstenanlage/Rohrbacher Straße/Adenauerplatz wurde für Unfallaufnahme teilweise für rund eine halbe Stunde abgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Kurzeitig seien durch die Maßnahmen erhebliche Verkehrsbehinderungen enstanden.