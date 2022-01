Heidelberg. Eine Fußgängerin ist am Sonntagabend in Heidelberg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierte das Auto auf der B37 mit der Frau. Die Bundesstraße wurde in Richtung Neckargemünd im Bereich der Neckarstaden zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und der Stadthalle voll gesperrt.

Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. Über den Unfallhergang oder die Schwere der Verletzungen lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor.