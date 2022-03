Fußgängerin nach Unfall in Heidelberg unter Auto eingeklemmt

Heidelberg. Bei einem Verkehrsunfall in der Heidelberger Rohrstraße ist eine Fußgängerin unter einem Pkw eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei soll sich der Unfall zwischen der Dantestraße und der Franz-Knauff-Straße ereignet haben. Die Frau werde derzeit in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, so die Polizei. Im Bereich der Unfallstelle soll es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen sein, die sich inzwischen aber wieder aufgelöst haben. Über den Unfallhergang, mögliche Verletzungen oder Unfallschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

