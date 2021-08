Fußgänger wird auf Zebrastreifen von Auto erfasst und verletzt

Heidelberg. Ein Fußgänger ist in Heidelberg von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der Mann in den Neckarstaden einen Zebrastreifen in Richtung Vincentius-Krankenhaus. Einem 55-jährigen Autofahrer gelang es trotz eingeleiteter Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht, den Unfall am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zu verhindern. Der 66-jährige Fußgänger zog sich beim Sturz Prellungen zu, die der Rettungsdienst vor Ort behandelte. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1