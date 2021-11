Fußgänger versperrt Radfahrerin den Weg und wird handgreiflich

Heidelberg. Ein Fußgänger hat einer Radfahrerin in Heidelberg-Rohrbach den Weg versperrt und hat sie anschließend vom Fahrrad gestoßen. Einen Sturz konnte die 35 Jahre alte Geschädigte gerade noch so vermeiden, berichtete die Polizei am Freitag. Eine Zeugin kam der Frau bei dem Vorfall in der Karlsruher Straße am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf Höhe der Haltestelle „Marktscheide“ zur Hilfe, woraufhin der Mann in Richtung Panoramastraße flüchtete.

Der Unbekannte soll nach Polizeiangaben 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Außerdem wurde er mit einer Größe von 1,70 bis 1,80 Metern groß und einer schlanken Figur beschrieben. Er sei mit einer beigen Hose, einer dunklen Jacke mit blauen Balken auf der Brust und einer Schirmmütze bekleidet gewesen. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer entgegen.