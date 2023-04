Fußball-Sicherheitsmitarbeiter in U-Haft nach gefährlicher Körperverletzung in Sinsheim

Heidelberg. Aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung ist ein Mann in Heidelberg in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, wurde ein Haftbefehl gegen den 40-Jährigen erlassen, nachdem dieser am 9. April beim Heimspiel der Hoffenheimer im PreZero Stadion, infolge eines Streits einen Mann die Treppe herunter stieß. Dabei war der Tatverdächtige als Sicherheitsmitarbeiter beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke eingesetzt.

Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen im Kopfbereich, wobei der Geschädigte zunächst in Lebensgefahr schwebte. Nach umfangreichen Ermittlungen, auch durch die Kriminalpolizei, konnte der 40-Jährige identifiziert werden. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte der Haftrichterin in Heidelberg vorgeführt und daraufhin in Vollzug gesetzt. Weitere Ermittlungen dauern an.