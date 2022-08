Für denkmalgeschützte VHS wird jedes Fenster maßgefertigt

Heidelberg. Ob Erste-Hilfe-Kurs am Baby, Gitarrenunterricht, Vorträge zu Reisen oder Entspannung mit Yoga: Die Kursbreite der Heidelberger Volkshochschule (VHS) ist riesig. Rund 2000 Angebote im Jahr gibt es. Das Interesse ist groß; rund 24 000 Teilnehmer schreiben sich pro Jahr ein. Nun wird das Lernen, Sich-Austauschen und Unterrichten deutlich komfortabler: Die Stadt tauscht in dem denkmalgeschützten Gebäude an der Bergheimer Straße sämtliche Fenster aus. Kostenpunkt: 1,6 Millionen Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

VHS-Leiterin Silke Reck, die stellvertretende Leiterin Renate Geisler und Verwaltungsleiterin Annette Lumpp halten ihre Kursteilnehmer und Dozenten auf dem aktuellen Stand, welcher Gebäudeteil als nächstes an der Reihe ist, und entschuldigen sich auch auf der Internetseite für Unannehmlichkeiten, die durch die Baustelle entstehen. „Auch wenn dies mit Einschränkungen für den Kursbetrieb verbunden ist, so freuen wir uns doch sehr, dass die längst überfällige Baumaßnahme endlich durchgeführt wird“, heißt es dort. Neben besseren Energiewerten sorgen die neuen Fenster für besserem Sonnenschutz - auch dank teilweiser neuen Außenjalousien. Zum Modernisierungspaket gehört eine Fassadenreinigung.

73 200 Unterrichtsstunden pro Jahr bieten die rund 600 Lehrkräfte der VHS - in der Regel selbstständige Referenten - an. Dafür reicht das große Gebäude im Stadtteil Bergheim, in dem früher eine Zigarrenfabrik untergebracht war, längst nicht mehr aus. Kurse gibt es daher auch in Schulen und anderen öffentlichen Räumen, im Freien und an anderen Orten in allen Stadtteilen.

Oberlichter und Sprossen

Besonders beliebt im Haupthaus an der Bergheimer Straße ist der Saal im vierten Geschoss, in dem unter anderem Yogakurse stattfinden. „Wir haben hier bis zu sechs Kurse am Tag“, ergänzt Geisler. Die neuen Fenster sind hier schon montiert. Über den großen Scheiben sind halbrunde Oberlichter angebracht. Sie helfen mit, den Raum mit Helligkeit zu fluten, und lassen sich zudem kippen, was den Luftaustausch verbessert.

Architekt Marc Karger erklärt, dass die Fenster allesamt Einzelanfertigungen aus regionaler Produktion sind. Wegen des Denkmalschutzes bestehen die Sprossenfenster aus Holz. Das ist indes durch eine besondere Imprägniertechnik mit weißer Farbe besonders haltbar gemacht.

Diese Fenster waren zuletzt mit Drahtseilglas gedeckt. „Die Drahtnetzeinlage bindet im Falle eines Glasbruchs die Bruchstücke und verhindert das Herausfallen des Glases. Diese Art der Überkopfverglasung ist nicht mehr zulässig und muss daher ersetzt werden. Von einer Überkopfverglasung spricht man bei Verglasungen, die mehr als zehn Grad gegen die Vertikale geneigt sind“, erklärt eine Sprecherin der Stadt. „Bei richtiger Pflege werden die neuen Fenster sicher 30, 40 Jahre halten“, betonen Architekt Karger und Hochbauamtsleiter Harald Heußer, die sich mit Baubürgermeister Jürgen Odszuck bei einer Baustellentour ein Bild vom Fortschritt der Arbeiten machen. Nach fünf, sechs Jahren müsse geprüft werden, wie die Fenster durch die Witterung gefordert wurden, eventuell sei dann ein Anstrich notwendig, betont Heußer, dass diese Prüfung gleich in den Kalender geschrieben werde. „Die innere Scheibe ist bruchsicher“, verweist Karger auf eine weitere Besonderheit.

Schallschutz ein Thema

Da die Kursräume zum Teil zur stark befahrenen Bergheimer Straße liegen, war das Thema Lärmschutz schon bei der Planung wichtig. Ein Schallschutztechniker beziehungsweise Bauphysiker begleitete die Planungen. Die Ober- und Unterseite des Fensterbretts sowie die beiden seitlichen Flächen, die als Anschläge bezeichnet werden, bekommen eine Verstärkung durch Dämmplatten aus Calciumsilikat.

1,64 Millionen Euro kostet die gesamte Baumaßnahme, die im März begonnen hat und bis Dezember abgeschlossen sein soll. Das Gebäude in der Bergheimer Straße 76 gehört der von der Stadt verwalteten, rechtlich selbstständigen Stiftung „Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds“ und ist seit 1987 an die VHS vermietet.

www.vhs-hd.de