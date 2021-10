Für das Lesen begeistern

Er ist eine pfiffige Feldmaus, die ihre Familie mit Farben, warmen Sonnenstrahlen und spannenden Geschichten durch den langen Winter bringt: Frederick ist nicht nur die Hauptfigur des Kinderbuchs von Leo Lionni, sondern auch Namensgeber eines ganz besonderen Festivals. Im Rahmen des Frederick-Tags finden landesweit zahlreiche Literaturveranstaltungen statt, um bei Kindern die Lust aufs Lesen zu wecken. Bei der landesweiten Eröffnungsveranstaltung des 24. Frederick-Tags in der Stadtbücherei Heidelberg stehen auch Grußworte des Karlsruher Oberbürgermeisters und Präsidenten des Deutschen Bibliotheksverbands, Frank Mentrup, des Staatssekretärs des Kultusministeriums, Volker Schebesta, sowie von Felix Pöltl, Vorstandsmitglied der Heidelberger Volksbank, an. Zu den Ehrengästen gehörten nicht zuletzt auch zwei vierte Klassen der Wilckensschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Toni-L reißt die Kinder mit

Als Hausherr der Bibliothek begrüßt Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson die Besucher. „Wir sind froh, dass wir trotz Corona hier sein dürfen“, sagt er. Der Frederick-Tag sei da, um die Menschen fürs Lesen zu begeistern. Toni Landomini alias Toni-L moderiert die Veranstaltung, bei das Lesen im Fokus steht. „Toni-L ist ein ganz berühmter Rapper aus Heidelberg“, kündigt Erichson ihn an. „Kennt ihr HipHop?“, will Toni-L von den Kindern wissen. „Ja“, antworten sie lauthals. Mit HipHop fühle man sich cool und frei, sagt der 52-Jährige. „Ihr dürft hier auch ein bisschen lauter sein als im Unterricht.“ Natürlich steht auch Sprechgesang auf dem Programm. „Wenn ich sag’ ’hey’, sagt ihr ’ho’“, rappt er. Und schon bewegen die Grundschüler die Arme im Takt hin und her.

„Mein bester Freund heißt auch Frederik“, plaudert Toni-L aus dem Nähkästchen und spielt auf Frederik Hahn alias Torch an, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Toni-L interviewt auch die Vertreter aus der Politik zum Thema Lesen im Allgemeinen und Frederick-Tag im Besonderen. Von Erichson möchte er etwa wissen, warum die Stadtbücherei als die gute Stube der Stadt bezeichnet wird. „Weil ganz viele Leute herkommen und sie sich ganz lange hier aufhalten.“ Die Bücherei sei zudem generationenübergreifend.

„Das Lesen erschafft neue Welten“, sagt Schebesta. „Diese Erfahrung ist ganz toll. Natürlich wird dadurch auch Sprache vermittelt.“ Der Schauspieler Stephan Bach liest den Kindern außerdem aus dem Buch „Das magische Baumhaus“ vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Freude am Lesen haben die Kinder bereits. Moritz kennt das Buch „Frederick“. „Es ist eine Kindergeschichte aber auch eine Fabel“, sagt der Neunjährige. Sein Zwillingsbruder Theo mag Harry Potter. Uwanu schmökert gern die Reihe „Tom Gates“ von Liz Pichon. „Ich bin gerade beim zweiten Band“, sagt er. Auch zwei Bücher der Harry-Potter-Reihe hat er bereits gelesen. Die Geschichten des Zauberlehrlings mögen Karl und Anton ebenfalls. Die Veranstaltung nutzen die Kinder eben auch, um Toni-L und seinen Gästen Fragen zu stellen. Warum das Literatur-Festival nach Frederick benannt ist, etwa.

Mit einem Buch entschleunigen

Landomini ist auch ein Bücherwurm. „Ich lese gern autobiografische Sachen.“ Krimis kommen bei ihm ebenfalls gut an. Als Rapper schätzt er auch „Cyrano de Bergerac“, wo Wortspielerei stattfindet. „Historische Romane, da blühe ich auch auf, wenn ich in der Ritterwelt eintauche.“ Bücher zieht er E-Books vor. „Ich bin noch der klassische Buchleser und freue mich immer, etwas in der Hand zu halten.“

Den Frederick-Tag findet er gut. „Ich finde es sehr schön, dass es so einen symbolischen Tag gibt, der zum Lesen animiert, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, wo überall so viel Unruhe herrscht.“ Mit einem Buch könne man entschleunigen und in eine andere Welt eintauchen. „Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive für Kinder, diesen Bezug zu bekommen und für die Zukunft beizubehalten“, sagt der dreifache Vater. „Es ist mir eine große Freude gewesen, bei so tollen lebendigen Kindern, die auch so wache Fragen zwischendrin gestellt haben, den Glanz in den Augen zu sehen. Das hat richtig Spaß gemacht und mich selbst motiviert.“

Zum Abschluss wird noch einmal gerappt. Gemeinsam mit den Kindern performt Toni-L den Song „Magic Touch“. „Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt“, sagt er. „Kommt ihr wieder her? Lest ihr noch mehr Bücher?“, fragt er das junge Publikum. „Und erntet damit ein ohrenbetäubendes „Jaaa“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3