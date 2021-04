Für Bärenmädchen Merle ist das Leben auch Honigschlecken

Die neue Welt wird ganz zaghaft erkundet: Seit Montag öffnen sich für die Syrische Braunbärin Ronja und ihre drei Monate alte Tochter Merle tagsüber die Türen zum Außengehege. „Die Kleine ist eher eine Stubenhockerin“, sagt ihr Betreuer im Heidelberger Zoo, Manuel Stumpf. Der stellvertretende Leiter des Raubtierreviers ist sehr angetan davon, welch eine fürsorgliche Mutter Ronja (12) bei ihrem ersten Nachwuchs ist.

Zwar hat die kleine Bärin schon versuchsweise an einem Salatblatt geknabbert und an einer Avocado geleckt, doch die Hauptnahrung des gut sechs Kilo schweren Bärenkindes ist die vitaminreiche Milch des Muttertieres.

Und die gibt es auch gerne zur Beruhigung - etwa nach ein paar aufregenden Schritten in den Außenbereich. Dort warten viele neue Gerüche auf die beiden Pelzdamen. Vier Monate hat die Bärin Winterruhe in der Wurfhöhle gehalten. In Ronjas Fall sind das sechs Boxen im Inneren des Bärenhauses. Kurz nach Ostern wurde sie wieder aktiver, Eine Kamera in der „Höhle“ hatte da aber schon das süße Geheimnis vermuten lassen. Bärenjunge werden im Frühsommer gezeugt und vor dem nächsten Frühjahr geboren.

Besucher warten auf Baby

Der Zoo-Neuzugang hat offenbar schon einen Fanclub: Gestern Mittag halten immer wieder Autos oder Radler vor der Glaswand an der Straße Im Neuenheimer Feld.

Mütter und ihre Sprösslinge im Kinderwagen schauen gebannt in das Bärenrevier. Doch sie müssen schon sehr viel Glück haben, das Bärenkind zu sehen - oder sehr viel Zeit. Denn Merle traut sich immer nur ganz kurz vor die Schiebetür.

„In den nächsten Wochen werde beide sicherer werden und sicher mehr Zeit draußen verbringen“ sagt der stellvertretende Revierleiter. Der Zoo bittet, die Besucher vor der Glaswand unbedingt den notwendigen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander zu halten. Die beiden Teile des Bärengeheges werden später durch eine bewegliche Brücke verbunden.

Für den Zoo Heidelberg ist es der erste Nachwuchs bei den Syrischen Braunbären seit über 20 Jahren. Die letzten Heidelberger Braunbären kamen 1994 zur Welt.

Ein Tierarzt-Check vor anderthalb Wochen bestätigte, dass sich die kleine Bärin gut entwickelt. Manuel Stumpf zog am Montagvormittag zwei Schiebetüren hoch. „Erst kam Ronja zwei, drei Meter hinaus, dann Merle ein paar Zentimeter“, erinnert er sich an den besonderen Moment im Leben von Mutter und Tochter, der für die Zoomitarbeiter ebenfalls ein unvergesslicher ist.

Martin wegen Arthrose gestorben

Merles Vater, Braunbär Martin, musste Anfang des Jahres eingeschläfert werden. Er litt unter massiven Arthrosen in beiden Knien. Wenige Wochen später, am 15. Januar, kam sein kerngesunder Nachwuchs zur Welt. Zog sich Merle scheu zurück in die sichere „Höhle“, schaute auch das erwachsene Tier bald hier nach. „Es gefällt uns sehr gut, wie sich Ronja um ihren Nachwuchs kümmert“, berichtet Stumpf von seinen Beobachtungen.

Eine besondere Leckerei durfte das Bärenkind ebenfalls bereits probieren: Honig. „Wir haben Ronja trainiert, dass sie den Honig von einem Löffel schleckt“, erklärt der Raubtierexperte. Das sei sehr praktisch, wenn wem Tier einmal Medikamente oder eine Wurmkur verabreicht werden sollen. „Der Honig hat Merle gut geschmeckt“,

Bären sind Allesfresser, aber etwa drei Viertel ihrer Kost besteht aus Pflanzen. In freier Wildbahn lieben Bären vor allem nach der energiezehrenden Winterruhe Honig - auch wegen der Bienenlarven darin, die ein guter Proteinlieferant sind. Ronja bekommt regelmäßig eine Obst-Gemüsemischung vorgesetzt und liebt Rote Beete. Zweimal die Woche ergänzen Fisch und Fleisch den Speisezettel.

Wenn nicht gerade Fressen, Erkunden oder Honigschlecken angesagt sind, ziehen sich Mutter Ronja und Bärenkind Merle noch viel zum Schlafen auf ihre Strohmatraze zurück.