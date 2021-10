Fünfköpfige Gruppe greift 27-Jährigen in Heidelberg an - Polizei sucht nach Zeugen

Heidelberg. Bei einer Auseinandersetzung ist ein 27 Jahre alter Mann am Freitagabend in Heidelberg von Unbekannten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fragte eine fünfköpfige Gruppe junger Männer in der Uferstraße um kurz vor 22 Uhr den 27-Jährigen nach Zigaretten. Daraufhin übergab er ihnen eine Packung Tabak. Ein Mann aus der Gruppe umarmte den 27-Jährigen daraufhin, wobei ihm vermutlich das Handy aus der Tasche geklaut wurde. Den Diebstahl bemerkte der 27-Jährige allerdings erst kurz nachdem er weitergegangen war, weshalb er umkehrte und die Gruppe auf den Verlust ansprach.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Gruppe und dem 27 Jahre alten Mann, der schließlich ein mitgeführtes Messer zog, um den Angriff abzuwehren. Er wurde dann von einem der Täter von hinten am Hals gewürgt, sodass er für wenige Sekunden das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, war die Gruppe verschwunden. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.