Fünfjähriger Elefant Minh-Tan im Heidelberger Zoo angekommen

Heidelberg. Kurz nach der Abreise von Elefant Tarak ist bereits der neue Mitbewohner für die Jungbullen-WG im Zoo Heidelberg angekommen. Der Asiatische Elefant Minh-Tan kam Ende der Woche und wird den drei Elefanten Ludwig, Yadanar und Namsai die kommenden Jahre Gesellschaft leisten, teilte der Zoo Heidelberg mit. Minh-Tan wurde am 4. Juli 2017 im Zoo Osnabrück geboren und ist mit seinen fünf Jahren alt genug, um sich von seiner Geburtsgruppe zu trennen und den nächsten Lebensabschnitt zu beginnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind froh, dass Minh-Tan gestern Abend gut in Heidelberg angekommen ist. Er hat bereits das Elefantenhaus sowie die Außenanlage erkundet und wird seine drei neuen Mitbewohner in den nächsten Wochen immer besser kennenlernen“, sagt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann. Das Kennenlernen verlief gut, die Elefanten zeigten sich interessiert am Neuankömmling.

Das Zoo-Team hofft, dass die Integration des neuen Elefanten positiv verläuft. Jede Veränderung, sei es eine Ankunft oder Abreise eines Elefanten, bringt eine Dynamik in die Gruppe. Die Rangordnung zwischen den Elefanten muss neu geklärt werden. Im Zuge dieses Prozesses kann es zu Rangeleien und Reibereien zwischen den Elefanten kommen.

In der Gemeinschaft mit anderen halbstarken Elefanten lernen die Tiere wichtiges Sozialverhalten. Diese Kompetenzen benötigen sie, um später als Zuchtbulle von den Kühen akzeptiert zu werden. Sobald die ‚Ausbildung‘ in Heidelberg abgeschlossen ist – meist in einem Alter zwischen 13 bis 15 Jahren – verlassen die Elefantenbullen den Zoo Heidelberg und ziehen in einen anderen Zoo.