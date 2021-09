Fünf Überfälle auf eine Tankstelle in der Bahnstadt? 26-Jähriger vor Gericht

Heidelberg. Der 26-Jährige sitzt im großen Saal des Heidelberger Landgerichts ruhig neben seinem Verteidiger, adrett frisiert und aufmerksam den Richtern unter dem Vorsitz von Jochen Herkle zugewandt. Fünf Überfälle auf ein und dieselbe Tankstelle in der Heidelberger Bahnstadt wirft die Staatsanwaltschaft dem arbeitslosen Kfz–Mechaniker vor. Die Beute: 4700 Euro. Seit seiner Festnahme schweigt der Beschuldigte.

Mit Messer oder Pistole

Mal kam der Täter mit einem Messer, mal mit einer Pistole – und die Bilder aus der Überwachungskamera zeigten stets sich ähnelnde Personen. Im Winter und Frühjahr 2017/18 war die freie Tankstelle im Stadtteil Bahnstadt gleich drei Mal in sieben Monaten überfallen worden. Jedes Mal hatte derselbe Tankwart Dienst. Der Räuber flüchtete. Trotz des Einsatzes auch eines Polizeihubschraubers blieb die Fahndung zunächst erfolglos.

Obwohl die Tankstelle ab dann eine Stunde früher – um 22 Uhr – schloss und eine große Hecke gerodet wurde, hinter der sich Täter verbergen konnten, ging die Serie der Überfälle weiter. Am 30. September und am 27. Oktober 2020 wurden eine Frau und ein Mann auf ähnliche Weise überfallen. Dass der 26-Jährige knapp eine Woche nach dem fünften Überfall festgenommen wurde, war wohl eher Zufall: Wie Polizei und Staatsanwalt im November mitteilten, klingelten die Ermittler an der Heidelberger Wohnung des Angeklagten, weil sie einen älteren Haftbefehl vollstrecken wollten.

Der damals 25-Jährige versuchte offenbar zu flüchten, wurde aber überwältigt. Im Flur standen Sportschuhe, wie sie von Zeugen beim Täter gesehen worden waren. Bei der Durchsuchung der Pfaffengrunder Wohnung sicherten die Beamten weitere Kleidungsstücke, die mutmaßlich dem Tankstellenräuber zugeschrieben wurden. An jenem Oktoberabend im vergangenen Jahr hatte ein 23-Jähriger die Nachtschicht übernommen. „Ich hatte schon gehört, die die Tankstelle mehrfach überfallen worden ist, habe mir aber keine Gedanken gemacht“, berichtet der Mitarbeiter, der am ersten Prozesstag als Zeuge geladen ist.

Er habe gerade Feierabend machen wollen und das Geld gezählt. „Ich habe ihn nicht reinkommen sehen, nur gehört“, erinnert sich der Tankwart. Als er hochgeschaut habe, sei ein Unbekannter mit einer über das Gesicht gezogenen dunklen Mütze vor ihm gestanden und habe ihn mit einem Taschenmesser bedroht. „Für die Augen hatte er Löcher in die Mütze geschnitten.“ In einem Deutsch, in dem der Mitarbeiter einen „leichten Heidelberger Dialekt“ herausgehört haben will, habe der Mann ihm gesagt, dass er nicht nur den Kasseninhalt, sondern auch den Wechselgeldbestand aus einer anderen Schublade in eine rübergereichte Plastiktüte legen solle.

Heimlicher Beobachter

„Wo das Münzgeld ist, hat er von draußen beobachten können“, glaubt der Mitarbeiter. Der Täter habe einen „recht ruhigen“ Eindruck auf ihn gemacht. „Ich habe mir nicht vorstellen können, dass mir so etwas passieren könnte“, erzählt der Zeuge. Dennoch arbeite er weiter in der Tankstelle, „aber nicht mehr mit einem so sicheren Gefühl wie vorher.“

Einen Abend vorher, gibt ein Stammkunde der Tanke an, habe er einen Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet, der auffällig zum erleuchteten Tankstellenhäuschen geschaut habe. „Ich habe mir gedacht, ich muss den Mitarbeiter beschützen“, schildert dieser Zeuge. Da habe er im Außenbereich geholfen, Mülleimer zu leeren und aufzuräumen. „Als ich wieder hinschaute, war der Unbekannte plötzlich weg.“