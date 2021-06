Frühestens in einer Woche bis 24 Uhr möglich

„Langsam hochfahren“: So lautet, zusammengefasst, weiter das Motto der Stadt bei der Rücknahme von Pandemie-Einschränkungen. Seit Montag sind alle Schüler wieder im Präsenzunterricht, dürfen Studierende im Hörsaal den Vorlesungen folgen und müssen das nicht mehr am Computer daheim tun. Die Außengastronomie öffnet bis 23 Uhr. Und das soll noch mindestens eine Woche so bleiben, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressetermin am Montagnachmittag in Wieblingen: Zwar könnte die Stadt die Draußen-Sperrstunde bereits jetzt bis Mitternacht schieben. Doch damit möchte man warten, bis dies auch in den Kneipen und Restaurants im Rhein-Neckar-Kreis wieder möglich ist.

Unter anderem hatten die Heidelberger Grünen gefordert, die "Draußen-Sperrstunde" auf 24 Uhr zu legen.

Um 23 Uhr müssen Tische und Stühle der Gastronomie geleert sein. © Philipp Rothe

Mit einer Impfquote von 43 Prozent (erste Impfung) und 21 Prozent (zweite Impfung) kann sich die Kommune ebenfalls sehen lassen. Eine Impfaktion in den Stadtteilen Boxberg und Emmertsgrund soll in dieser Woche auch dort eine Immunisierung anbieten, wo die Entfernung zum Impfzentrum - räumlich oder auch sprachlich - weiter entfernt ist. Geimpft wird mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson und Johnson. Eine ähnliche Aktion könnte, sofern ausreichend Dosen vorhanden sind, auch zum Beispiel im Hasenleiser stattfinden. Voraussetzung ist jeweils, dass der zu Impfende seinen Wohnsitz im Stadtteil hat, erklärt Frank Karlein, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wieblingen und Koordinator des Kreisimpfzentrums im Pfaffengrund. Von hier aus werden die mobilen Impfteams in die Stadtteile geschickt.

Landesweit an der Spitze

Das Kreisgesundheitsamt hat die Siebentage-Inzidenz für das Stadtgebiet am Montagnachmittag mit 12,4 angegeben (Rhein-Neckar-Kreis 19,3). Damit ist Heidelberg in Baden-Württemberg weiter an der Spitze; auf der anderen Rheinseite liegt nur der Landkreis Bad Dürkheim (7,5) innerhalb der Metropolregion laut RKI von Mittwoch noch darunter.

5132 Heidelberger sind seit Beginn der Pandemie nachweislich mit Covid-19 infiziert worden. Zuletzt kamen vier neu dazu. 64 Menschen sind nach einer Infektion gestorben.

